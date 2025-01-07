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        Türkiye Jokey Kulübü resim yarışmasının sergisi Antalya'da açıldı

        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:59
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        Türkiye Jokey Kulübü resim yarışmasının sergisi Antalya'da açıldı
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        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

        Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, "At, At Sevgisi ve At Yarışı" konulu 39 eser yer aldı.

        Sanatseverler, tuval üstüne yağlı boya ve akrilik boya çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        Türkiye Jokey Kulübü Protokol ve Halkla ilişkiler Müdür Yardımcısı Sonnur Karakurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, at sevgisini yaygınlaştırmak, at temalı eserler yapmaya teşvik etmek ve Türk sanatçılarına destek olmak amacıyla bu sergiyi açtıklarını söyledi.

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