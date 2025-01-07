Türkiye Jokey Kulübü resim yarışmasının sergisi Antalya'da açıldı

Türkiye Jokey Kulübü Protokol ve Halkla ilişkiler Müdür Yardımcısı Sonnur Karakurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, at sevgisini yaygınlaştırmak, at temalı eserler yapmaya teşvik etmek ve Türk sanatçılarına destek olmak amacıyla bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

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