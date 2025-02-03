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        Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:57
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        Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Yunus M'nin (19) kullandığı 07 BBA 119 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi D-685 kara yolunda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Daha sonra şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Yunus M'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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