Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.

        Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Mersin Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 13.30'da başlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" için Antalya'da tören düzenlendi
        Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" için Antalya'da tören düzenlendi
        'Kahtalı Mıçe' yaşamını yitirdi (3)
        'Kahtalı Mıçe' yaşamını yitirdi (3)
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Baba mirası 80 yıllık ekmek teknesinin kapısını her gün açıyor
        Baba mirası 80 yıllık ekmek teknesinin kapısını her gün açıyor
        Yenilebilir heykeller ve renkli figürlerle pastacılığa farklı boyut kazandı...
        Yenilebilir heykeller ve renkli figürlerle pastacılığa farklı boyut kazandı...