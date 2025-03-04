Antalya'da bahçecilik, dikey tarım ve yağmur suyu hasadı eğitimi verildi

Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş, projeye dahil olan ilk mahalle olduklarını belirtti.

Ziraat Mühendisleri tarafından Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde ayrıca kent içinde tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, atıl arazilerin değerlendirilmesi, az su tüketen bitkilerin yetiştirilmesi ve yağmur suyu hasadının önemi gibi konular ele alındı.

Mahalle sakinlerine proje kapsamında balkon ve kent bahçeciliği, dikey tarım ve yağmur suyu hasadı konularında eğitim semineri düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağır koordinasyonuyla yürütülen Metropol Projesi kapsamında pilot bölge olarak "sakin mahalle" seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde eğitim semineri düzenledi.

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