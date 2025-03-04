Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bahçecilik, dikey tarım ve yağmur suyu hasadı eğitimi verildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağır koordinasyonuyla yürütülen Metropol Projesi kapsamında pilot bölge olarak "sakin mahalle" seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde eğitim semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bahçecilik, dikey tarım ve yağmur suyu hasadı eğitimi verildi
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağır koordinasyonuyla yürütülen Metropol Projesi kapsamında pilot bölge olarak "sakin mahalle" seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde eğitim semineri düzenledi.

        Mahalle sakinlerine proje kapsamında balkon ve kent bahçeciliği, dikey tarım ve yağmur suyu hasadı konularında eğitim semineri düzenlendi.

        Ziraat Mühendisleri tarafından Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde ayrıca kent içinde tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, atıl arazilerin değerlendirilmesi, az su tüketen bitkilerin yetiştirilmesi ve yağmur suyu hasadının önemi gibi konular ele alındı.

        Öte yandan proje kapsamında Yeşilbayır Mahallesi Muhtarlığına bitkisel atık yağ ve atık pil toplama ekipmanları teslimi edildi.

        Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş, projeye dahil olan ilk mahalle olduklarını belirtti.

        Projenin mahalleye önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Taş, mahalle sakinlerine atık yağ ve pilleri muhtarlığa getirme çağrısında bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda

        Benzer Haberler

        Antalya'da trafik kazasında yaralanan polis hastanede hayatını kaybetti
        Antalya'da trafik kazasında yaralanan polis hastanede hayatını kaybetti
        Antalya'da baldızını ve motokuryeyi öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 m...
        Antalya'da baldızını ve motokuryeyi öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 m...
        4 gaspçının darbettiği paramedik, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        4 gaspçının darbettiği paramedik, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Saklıkent'teki otele tahliye davası; telesiyej ikinci el, elektrik aboneliğ...
        Saklıkent'teki otele tahliye davası; telesiyej ikinci el, elektrik aboneliğ...
        Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü
        Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü
        Vali Şahin'den Antalya'nın fethinin 818. yıl dönümü mesajı
        Vali Şahin'den Antalya'nın fethinin 818. yıl dönümü mesajı