Antalyalı sporcular Rabia ve Müberra'nın hedefi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olmak

Antalya'da, okul sporları bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Rabia Gürler ve Müberra Aktürk, Türkiye şampiyonluğu için sıkı çalışıyor.

Serik ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Rabia Gürler, Genç Kızlar B kategorisi 60 kilo sıkletinde, 15 yaşındaki Müberra Aktürk ise Genç Kızlar B kategorisi 45 kilo sıkletinde, önce Antalya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında sağ kol ve sol kolda il birincisi oldu.

Ardından Muğla'da yapılan grup müsabakalarında sağ kol ve sol kolda bölge birinciliği elde eden Gürler ve Aktürk, nisanda Manisa'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında sağ ve sol kol bilek güreşi müsabakalarında Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Hedeflerini, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak belirleyen Gürler ve Aktürk haftanın iki günü, antrenörleri Ramazan Gökay Kuzu gözetiminde özel bilek güreşi ekipmanları ve aparatlarıyla çalışıyor.

Sporculardan Müberra Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. sınıfta okuduğunu, bir yıldır bilek güreşi yaptığını söyledi.

Ailesinin ve arkadaşlarının da kendisini bu spora teşvik ettiğini anlatan Aktürk, "Her sporun olduğu gibi bilek güreşinin de kendine göre zorlukları var. Bir kadın olarak bu sporu yaptığında erkeklerden eleştiri alabiliyorsun. Ben seviyorum. Eleştirileri de dinlemiyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak." diye konuştu.

Rabia Gürler ise Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10. sınıfta okuduğunu, hocalarının teşvikiyle bu spora başladığını ifade ederek, Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini belirtti.

Antrenör Ramazan Gökay Kuzu, daha önce 19-23 yaş 90 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu, aynı kilo ve yaş grubunda tekrar Türkiye şampiyonasında mücadele edeceğini söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni olan babasının kendisini spora teşvik ettiğini anlatan Kuzu, "Dünya şampiyonu olan hocam Ferit Osmanlı'nın yanında çalışarak kendimi yetiştirdim. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Nisan ayında Manisa'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak döneceğiz." dedi.