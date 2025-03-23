Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyalı sporcular Rabia ve Müberra'nın hedefi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olmak

        Antalya'da, okul sporları bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Rabia Gürler ve Müberra Aktürk, Türkiye şampiyonluğu için sıkı çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyalı sporcular Rabia ve Müberra'nın hedefi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olmak
        ABONE OL

        Antalya'da, okul sporları bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Rabia Gürler ve Müberra Aktürk, Türkiye şampiyonluğu için sıkı çalışıyor.

        Serik ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Rabia Gürler, Genç Kızlar B kategorisi 60 kilo sıkletinde, 15 yaşındaki Müberra Aktürk ise Genç Kızlar B kategorisi 45 kilo sıkletinde, önce Antalya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında sağ kol ve sol kolda il birincisi oldu.

        Ardından Muğla'da yapılan grup müsabakalarında sağ kol ve sol kolda bölge birinciliği elde eden Gürler ve Aktürk, nisanda Manisa'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında sağ ve sol kol bilek güreşi müsabakalarında Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı.

        Hedeflerini, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak belirleyen Gürler ve Aktürk haftanın iki günü, antrenörleri Ramazan Gökay Kuzu gözetiminde özel bilek güreşi ekipmanları ve aparatlarıyla çalışıyor.

        Sporculardan Müberra Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. sınıfta okuduğunu, bir yıldır bilek güreşi yaptığını söyledi.

        Ailesinin ve arkadaşlarının da kendisini bu spora teşvik ettiğini anlatan Aktürk, "Her sporun olduğu gibi bilek güreşinin de kendine göre zorlukları var. Bir kadın olarak bu sporu yaptığında erkeklerden eleştiri alabiliyorsun. Ben seviyorum. Eleştirileri de dinlemiyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak." diye konuştu.

        Rabia Gürler ise Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10. sınıfta okuduğunu, hocalarının teşvikiyle bu spora başladığını ifade ederek, Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini belirtti.

        Antrenör Ramazan Gökay Kuzu, daha önce 19-23 yaş 90 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu, aynı kilo ve yaş grubunda tekrar Türkiye şampiyonasında mücadele edeceğini söyledi.

        Beden eğitimi öğretmeni olan babasının kendisini spora teşvik ettiğini anlatan Kuzu, "Dünya şampiyonu olan hocam Ferit Osmanlı'nın yanında çalışarak kendimi yetiştirdim. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Nisan ayında Manisa'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak döneceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!

        Benzer Haberler

        Antalya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacında önemli rol oynu...
        Antalya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacında önemli rol oynu...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu dünyaya geldi
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu dünyaya geldi
        4 bölgede 'şiddetli kuraklık' tehlikesi
        4 bölgede 'şiddetli kuraklık' tehlikesi
        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda 7 gözaltı
        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda 7 gözaltı
        Ormana düşen yamaç paraşütçüsü 1,5 saatte kurtarıldı
        Ormana düşen yamaç paraşütçüsü 1,5 saatte kurtarıldı
        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı
        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı