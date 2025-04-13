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        YÖK, tecrübelerini yurt dışındaki ortak üniversitelere taşıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan ve Özbekistan'daki Uluslararası Türk Devletleri üniversiteleri modellerinin sayısını artırmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:03
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        YÖK, tecrübelerini yurt dışındaki ortak üniversitelere taşıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan ve Özbekistan'daki Uluslararası Türk Devletleri üniversiteleri modellerinin sayısını artırmak istediklerini söyledi.

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