Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Öz geçmişi okunan Koyuncu'nun cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.

Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

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