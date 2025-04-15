Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Adana'ya uğurlandı.
Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Adana'ya uğurlandı.
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu (51) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.
Öz geçmişi okunan Koyuncu'nun cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.
Dün gece kavga ihbarına gittiği sırada olay yerinde kalp krizi geçiren polis memuru Esat Koyuncu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
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