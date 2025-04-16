Kaş'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Doğantaş Mahallesi'nde Ramazan Doğuş'a ait iki katlı evin bacasında, gece saatlerinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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