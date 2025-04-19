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        Batı Akdeniz'in ilk çeyrekteki ihracat şampiyonu "biber" oldu

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'nın içinde bulunduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalarca, ocak-mart döneminde yaş sebze ve meyve sektöründe en fazla ihraç edilen ürünlerin başında biber geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:05
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        Batı Akdeniz'in ilk çeyrekteki ihracat şampiyonu "biber" oldu
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'nın içinde bulunduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalarca, ocak-mart döneminde yaş sebze ve meyve sektöründe en fazla ihraç edilen ürünlerin başında biber geldi.

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz'den 1 Ocak-31 Mart döneminde yaş sebze ve meyve sektörünün yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

        Bu sektörün geçen yılı yaklaşık 800 milyon dolar ihracatla kapattığını belirten Çavuşoğlu, "Bu yıla iyi başladık, ilk çeyrekte 250 milyon dolara yakın bir rakama ulaştık. Bu, bizler için çok sevindirici. Bu şekilde devam edeceğini umut ediyoruz ve yıl sonu için 1 milyar doları hedefliyoruz." dedi.

        Çavuşoğlu, sektörde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3'lük artış gerçekleştiğini kaydetti.

        Yaş sebze ve meyve sektöründeki ihracatın 198 milyon dolarlık kısmını sebzenin oluşturduğuna işaret eden Çavuşoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10'luk artış yaşandığını bildirdi.

        Yaş sebze ve meyve sektöründe en önemli ihracat ürünlerinin domates ve biber olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sebzedeki ihracatımızın yüzde 65'ten fazlasını domates ve biber oluşturuyor. Her yıl domates ilk sırada yer alırdı, bu yıl 3 aylık dönemde biber ön plana çıktı. Bölgemiz, biberde farklı çeşitlerle dünyada rekabet düzeyini artırıyor." diye konuştu.

        - Biber ihracatı yüzde 18,3 arttı

        Geçen yıl ocak-mart döneminde 68 milyon 446 bin dolarlık biber ihraç edildiğini, bu yıl ise aynı dönemde bu rakamın 81 milyon dolara yükseldiğini anlatan Çavuşoğlu, yüzde 18,3'lük artış gerçekleştiğini söyledi.

        Çavuşoğlu, biber ihracatında ilk sırada Almanya'nın yer aldığını, bu ülkeyi Romanya, Hollanda, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan'ın takip ettiğini kaydetti.

        Domateste 2024'e göre yüzde 1,4'lük artış olduğunu anlatan Çavuşoğlu, geçen yıl 3 aylık dönemde 78 milyon 842 bin dolar olan domates ihracatının bu yıl 79 milyon 978 bin dolara çıktığını, ihracatta ise ilk sırayı Ukrayna'nın aldığını dile getirdi.

        Çavuşoğlu, domates ihracatında Ukrayna'nın ardından Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Polonya'nın geldiğini kaydederek, "Bölgemiz, tarım potansiyeli açısından önemli konumda bulunuyor. Biber ve domates üretimi ve ihracatında tartışmasız açık ara öndeyiz. Biber ve domates ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını bölgemiz karşılıyor. Salatalık, kiraz, nar gibi ürünlerde de yüzde 40'ın üzerinde bir potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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