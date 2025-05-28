Antalya'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazenin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak işlemlerin ardından Serik'te toprağa verileceği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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