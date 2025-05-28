Antalya'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde, balkondan düştüğü belirtilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde, balkondan düştüğü belirtilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Orta Mahalle 1057. Sokak'ta, Suriye uyruklu İsmail Elsemo, müstakil evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Elsemo, buradaki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazenin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak işlemlerin ardından Serik'te toprağa verileceği öğrenildi.
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