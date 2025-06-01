LÖSEV'den "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" etkinlikleri

Konyaaltı sahilindeki kortej ilgi gördü. Bando eşliğinde şarkılar söylenerek oluşturulan korteje, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler eşlik etti.

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