Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        LÖSEV'den "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" etkinlikleri

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Antalya'da etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        LÖSEV'den "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" etkinlikleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Antalya'da etkinlik düzenledi.

        Konyaaltı sahilindeki kortej ilgi gördü. Bando eşliğinde şarkılar söylenerek oluşturulan korteje, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler eşlik etti.

        Uçan balonlarıyla korteje katılanlar, yürüyüşün sonunda Olbia Kent Meydanı'nda balonları tüm çocukların iyileşmesi dileğiyle gökyüzüne bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Artı Değer Van Spor, 1. Lig'e yükseldi!
        Artı Değer Van Spor, 1. Lig'e yükseldi!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Kasımdan geçi yok yarışalım, millet karar versin
        Özgür Özel: Kasımdan geçi yok yarışalım, millet karar versin
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antalya mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antalya mitinginde konuştu:
        Antalya'daki 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali sona erdi
        Antalya'daki 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali sona erdi
        23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da sona erd...
        23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da sona erd...
        Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
        Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da 2. Karacaören Şenlikleri yapıldı
        Antalya'da 2. Karacaören Şenlikleri yapıldı