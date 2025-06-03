Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.
Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar kötü kokunun geldiği duvar dibindeki kumsal alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce yapılan incelemede cesedin İsa Lafcı'ya (45) ait olduğu tespit edildi.
Lafcı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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