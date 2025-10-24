Habertürk
        Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır

        Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        24.10.2025 - 21:10
        Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Sapanca Atatürk Stadı'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Kocaeli Stadı'nda oynanacak Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçı, saat 17.00'da başlayacak.

