Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Sapanca Atatürk Stadı'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçı, saat 17.00'da başlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.