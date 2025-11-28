Habertürk
        Antalya'da "9. Akdeniz Bilişim Zirvesi" düzenlenecek

        Antalya'da "9. Akdeniz Bilişim Zirvesi" düzenlenecek

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, teknoloji dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.

        Giriş: 28.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:21
        Antalya'da "9. Akdeniz Bilişim Zirvesi" düzenlenecek
        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, teknoloji dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.

        Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Teknokent koordinasyonunda yapılacak zirve, 5 Aralık'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Zirvede katılımcılar, sektörün güncel trendlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek deneyimlerini paylaşma imkanı bulabilecek.

        Program kapsamında alanında uzman konuşmacılar, bilişim teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik alanlarında bilgilerini aktaracak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvenin, bilimsel üretimin teknoloji ile buluştuğu, yenilikçi fikirlerin somut projelere dönüştüğü bir platform haline geldiğini belirtti.

        Önceki yıllarda gençlerden sektör profesyonellerine, akademisyenlerden girişimcilere kadar geniş bir kitlenin işbirliği yapmasına olanak sağladıklarını aktaran Özkan, "Her zirve, yeni teknolojilerin, dijital dönüşüm uygulamalarının ve girişimcilik fırsatlarının paylaşıldığı bir merkez oldu. Bu süreçte, Antalya'nın yalnızca turizm değil, teknoloji ve inovasyon alanında da dikkat çeken bir şehir haline gelmesine katkıda bulunduk." ifadesini kullandı.

        Özkan, zirvenin üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlenmesine yaptığı katkı ile bölgenin teknolojik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

        Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da zirvenin Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi haline geldiğini, bölgenin teknoloji üretme kapasitesine katkı sağladığını bildirdi.

        Yavuz, kentin sadece doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle değil, teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle de anıldığını kaydetti.

