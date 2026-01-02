Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:24
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada bir adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, tabanca, ziynet eşyası, avukat kimliği, nakit para ve döviz ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında İ.A. ve M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

