Demre'de şaşırtan görüntü; bir tarafta hortum, bir tarafta güneş



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde kıyıdan açıkta hortum oluştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.

Demre'nin Taşdibi ve Sülüklü plajları arasında, deniz üzerinde saat 09.30 sıralarında hortum çıktı. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen hortum yaklaşık 15 dakika boyunca deniz yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum sırasında bir yandan da güneşin görünmesi şaşırttı.

Bölgedeki sera üreticilerini korkutan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortumu görüntüleyen kişi, "Müthiş bir hortum çıktı, Demre'de Taşdibi açıklarında. Müthiş bir doğa olayı. Bir tarafta güneş açtı, bir tarafta da hortum. İnşallah kıyıya gelmez" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-01-26 11:43:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.