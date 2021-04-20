Alakır'da kamera krizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alakır'da kamera krizi

DHA

Alakır'da kamera krizi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Kumluca'daki Alakır Vadisi'nde, HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve toprak evlerinin hemen yanındaki arazi kazılıp, yer altı su kaynağı HES şirketi tarafından kesilerek 116 gün susuz kalan ve mahkeme kararıyla suya yeniden kavuşan Tuğba GünalBirhan Erkutlu çifti ile şirket arasında, bu kez kamera krizi yaşanıyor. Evlerinin yanındaki silah sesleri üzerine arazilerinin belirli noktalarına kurdurdukları kameralara karşı, daha önce yönü düzeltilen şirket kameralarından birinin yine kendilerine karşı çevrildiğini öne süren çift, bunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından kameranın yönünün düzeltildiğini söyleyen çift, destek verenlere teşekkür etti. 
Kumluca ilçesinde, Beydağları'nın zirvesinden doğup, Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri'nin bulunduğu, dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi'ne 18 yıl önce yerleşen Tuğba GünalBirhan Erkutlu, yıllardır HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Çiftin sürdürdüğü hukuki mücadele sonucu 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan (birincil)', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (ikincil) ve 251 bin metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (üçüncül)' ilan edildi. Bu karar sonrası 3 HES projesi de yapılamaz hale geldi.
SU KAYNAKLARI KESİLDİ
İstanbul'dan ayrılıp, Alakır Vadisi'nde nehre yakın arazi satın alarak 18 yıl önce çadırda, ardından 'Yuva' adını verdikleri toprak evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin HES'lerle mücadelesi devam ediyor. 2017 yılı sonlarında çiftin, toprak evlerinin de bulunduğu kırsal alandaki arazilerinin yanındaki arazi,  enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alınıp, arazilerine yer altından giden su kaynağı kepçeyle kazılarak, yönü değiştirildi. Yönü değiştirilen su kaynağı, şirketin satın aldığı evlerinin ön kısmındaki diğer arazinin yanında bulunan hayrat ve arazideki havuza yönlendirildi.
116 GÜN SUSUZ KALDILAR
Bu olay sonrası susuz kalan çift, 116 gün boyunca 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri'nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyla hayat mücadelesi verdi. Çift, su hakkı nedeniyle dava açtı. Mahkeme bilirkişi heyeti, suyun kaynağının çifte ait araziden geçtiği, kepçeyle kazılma işlemi sonrasında yönünün değiştirildiği ve hayrata bağlandığını belirten rapor hazırladı. Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu üzerine ihtiyati tedbir talebiyle 'suya el atmanın önlenmesi' suçlamasıyla açılan davada verdiği ara kararla doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek, çiftin su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi.
MAHKEME SUYA MÜDAHALEYİ DURDURDU
Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Aralık 2019 tarihli duruşmada ise suyun çifte ait olduğuna karar verdi. Mahkeme heyeti, belirtilen suyun özel su olduğunun tespitiyle davalının suya baki müdahalesinin menine karar verdi. Mahkeme, dava konusu suyun çiftin özel mülkü olduğunun tespitiyle davalının bu özel suya müdahalesini haksız buldu ve müdahalenin sona erdirilmesine hükmetti.
MAHKEME KARARIYLA HAYRATTAN SU BAĞLANDI
Mahkemenin kararı doğrultusunda çifte, 2 Şubat 2018'den itibaren su verilmeye başlandı. Bu süreçte, evlerinin yakınında, geceleri zaman zaman silah seslerinin duyulması üzerine çift, arazilerinin bazı noktalarına gece görüşlü kameralar kurdurdu. Tuğba Gürkan Birhan Erkutlu çifti, şirketin de kameralarını kendilerine doğru çevirdiğine dair paylaşımda bulunarak, "Hemen girişimizdeki araziyi satın alıp, asırlık meşeleri keserek bir direğe yerleştirdikleri kameraları yaşam alanımıza doğru yönlendiren şirket, şikayetlerimiz sonucunda kameraların yönünü değiştirmişti. Şirket, kameraların birini tekrar girişimize doğru yönlendirdi. Bu son gelişmeyle birlikte yine gerekli girişimlerde bulunacağız. Tüm bu tehdit ve tacizler tek bir dosyada toplanıp şirket sahibi ile ilgili derhal soruşturma açılmalı. Yoksa bu mafyavari tehdit ve tacizler artarak devam edecektir" dedi.
KAMERA DÜZELTİLDİ
Paylaşımın ardından kameranın yönünün düzeltildiğini belirten çift,  "HES'çi şirket yaşam alanımıza doğru yönelttiği kamerasını şikayetlerimizden sonra tekrar kendi arazisine çevirdi. Süreçte destek olan tüm can dostlarına teşekkürler" açıklamasını yaptı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-20 11:45:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Covid-19'e karşı propolisin düzenli tüketimi tavsiyesi
YEREL HABERLER Covid-19'e karşı propolisin düzenli tüketimi ...
(Özel) Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı İki motosikletli kurye ve bir otomobilin karıştığı kazada motosikletlerde bulunan kasksız iki kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine ...
Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli ...
Doğalgaz için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Doğalgaz için ilk kazma vuruldu
Korkuteli Devlet Hastanesine üçüncü Dahiliye Uzmanı
YEREL HABERLER Korkuteli Devlet Hastanesine üçüncü Dahiliye Uzmanı
Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
YEREL HABERLER Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
Antalya’da kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da kendisini 'jandarma komutanı' olarak ...
Antalya'da, karla kaplı yayla yolları açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da, karla kaplı yayla yolları açıldı
Sur Yapı Antalya Projesi´nde 678 daire daha teslim edildi 
YEREL HABERLER Sur Yapı Antalya Projesi´nde 678 daire daha teslim ...
23 Nisan’da çevrimiçi satranç turnuvası
YEREL HABERLER 23 Nisan’da çevrimiçi satranç turnuvası
Roma dönemi antik kentte defineci talanı
YEREL HABERLER Roma dönemi antik kentte defineci talanı
Kepez Santral’de 472 hak sahibi daha dairelerine kavuştu
YEREL HABERLER Kepez Santral’de 472 hak sahibi daha dairelerine ...
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım arazisi'nden çıkarıldı
YEREL HABERLER Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım ...
Antalya'da balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:"15 yıldır balon balığı popülasyonunun artışı devam ediyor" " Balon balığını yiyen başka bir tür olmayınca sayısı hızla artıyor" "İleride bu balıklarla ilgili Akdeniz, bir denge kuracaktır"
YEREL HABERLER Antalya'da balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor Prof. ...
Turizmcilerin yeni umudu Ukrayna Ülkay Atmaca: “Sokakta turist kalmadı”
YEREL HABERLER Turizmcilerin yeni umudu Ukrayna Ülkay Atmaca: ...
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor Roma ve Doğu Roma dönemine ait kaya mezarları delik deşik edildi
YEREL HABERLER Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak ...
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı Yüzü şişip gözleri kapanan çoban tanınmayacak hale geldi, arı sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına ...
Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
YEREL HABERLER Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
Antalya’da yürekleri dağlayan feryat: “Uyan kardeşim uyan" Antalya’da baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedeni bulundu İlk bilgilere göre oğlu önce babasını öldürdü sonra piknik tüpü ile intihar etti Olay yerine gelen kardeşleri ve anne ise sinir krizleri geçirdi Kardeşinin ve babasının cenazesini göndermek istemeyen kardeşlerin feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Antalya’da yürekleri dağlayan feryat: “Uyan kardeşim ...
Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Antalya'da denetim ve uyarılara rağmen korkutan yoğunluk Evde sıkılıp dışarı çıkan vatandaş: "Dışarıda ölmezsem evin içinde öleceğim" İkindi namazından sonra eve gideceğim ama yarın yine çıkacağım, evde sıkılıyorum"
YEREL HABERLER Antalya'da denetim ve uyarılara rağmen korkutan ...
Yükseliş’te kirlilik gitti park geldi
YEREL HABERLER Yükseliş’te kirlilik gitti park geldi