Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı



Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya´nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu´nda Fatih Vatan Spor´u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş JK Vodafone birincilik kupasını aldı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu finalinde Fatih Vatan Spor´u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş JK Vodafone futbol takımına şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından verildi. Ödül töreninde, 7 golle turnuvanın gol kraliçesi olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay, en iyi oyuncu seçilen Fatih Vatan Spor´dan Cansu Nur Kaya, en iyi teknik direktör seçilen Fatih Vatan Spor teknik sorumlusu Efe Mehmet Aydın´a da ödül verildi.

Ligin şampiyonu Beşiktaşlı oyuncular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Beşiktaş JK Vodafone takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Öte yandan ligi ikinci tamamlayan Fatih Vatan Spor´a kupası verilirken, üçüncü olan ALG Spor ise hakem hatalarını gerekçe göstererek ödül törenine katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ödül töreninden detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-05 21:44:56



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