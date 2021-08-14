Kahreden kaza; anne öldü, eşi ve oğlu ağır yaralandı



Bülent TATOĞULLARIAdem DURMAZ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailenin arızalanınca yol kenarına çektiği otomobile hafif ticari araç çarptı. Kazada, bu sırada eşyalarını kendilerini götürmek için gelen yakınlarının aracına taşıyan aileden Atike Armutçu (44) yaşamını yitirdi, eşi Muharrem Armutçu (47) ve oğlu Hakan Armutçu (22) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda meydana geldi. Korkuteli ilçesi Yelten Mahallesi'ndeki evlerine giden ailenin içinde bulunduğu Muharrem Armutçu yönetimindeki 07 JV 939 plakalı otomobil, arıza yaptı. Armutçu, aracı yolun sağına çekip, telefonla bir yakınlarından yardım istedi, otomobilin götürülmesi için de çekici çağırdı. Bir süre sonra ailenin yakını, otomobille yanlarına geldi.

Aile, eşyalarını bu araca taşırken, T.G. (39) yönetimindeki 07 AFC 609 plakalı hafif ticari araç, park halindeki arızalı otomobile çarptı. Savrulan park halindeki araç da 4 çocuk annesi Atike Armutçu, eşi Muharrem ve oğlu Hakan Armutçu´ya çarptı. Kazada Atike Armutçu yaşamını yitirirken, eşi Muharrem ve oğlu Hakan Armutçu ağır yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında çiftin çocukları Hüseyin (14) ile ikiz kardeşler Zeynep ve Zeren Armutçu´nun (9) yakınlarının otomobilinde telefonla oyun oynadıkları belirtildi.

Kaza sonrası sürücü T.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Atike Armutçu'nun cenazesi, yakınların tarafından teslim alındı. Bu sırada baba Hüseyin Baştepe, "Allah´ım bana sabır ver. Ben şimdi bu acıya nasıl dayanırım" diye gözyaşı döktü.

Armutçu´nun cenazesinin Yelten Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Bülent TATOĞULLARIAdem DURMAZ

2021-08-14 12:55:18



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