Genç oyuncu Mert Yusuf, 5 yıllığına Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, genç oyuncu Mert Yusuf Torlak'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Geçen yıl Alman temsilcisi Greuther Fürth forması giyen 19 yaşındaki Mert Yusuf Torlak, Alanyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Takımımızın ilk transferini Almanya’nın, Greuther Fürth takımında oynayan Mert Yusuf Torlak ile yapıyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncu Mert Yusuf Torlak, hem kendisine hem de Alanyaspor’umuza hayırlı uğurlu olsun. Mert kardeşim de burada ağabeyleri gibi kendisini geliştirecek. Hedefleri için çok çalışıp gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Alanyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Mert Yusuf Torlak, “Alanyaspor’a gelmekle en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur” diye konuştu.

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