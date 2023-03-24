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Antalya - Kemer arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Antalya - Kemer arası kaç saat?

Nüfus artış hızına paralel olarak ulaşım olanakları da kendine çeşitlilik katmaktadır. Bir tekerlekle başlayan ulaşım serüveni günümüzde havayolu ulaşımıyla devam etmektedir. Ulaşım seçeneklerindeki bu artışlar yeni yolların önünü açmış ve trafik akışını hızlandırmıştır.

Antalya Kemer Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Antalya Kemer Arası Kaç Saat?
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Antalya Kemer Arası Kaç Km?

Yaz sıcaklarının kendini belli etmesiyle birlikte turizm popülasyonunda bir artış sağlanmaktadır. Ülkemizin dört bir yanından Antalya bölgesine tatil amaçlı seyahatler gerçekleştirilmektedir. Antalya merkezde oturan bireyler, artık bir tatil beldesi statüsüne kavuşmuş Kemer’i özellikle yaz aylarında tercih etmektedirler. 1980’li yıllara kadar Antalya’dan Kemer’e ulaşım kısıtlı olanaklarla sağlanmaktaydı. Yeni karayolların açılmasıyla birlikte aradaki kilometre farkı da azalmıştır. Antalya ile Kemere arası ortalama 48 kilometredir.

Antalya Kemer Arası Kaç Saat?

Antalya üzerinden Kemer’e ulaşım ya da tersi istikamette sağlanan ulaşım hangi vasıtayı kullanacağınıza göre şekillenmektedir. Özel araç ile seyahat otobüs yolculuğuna göre daha kısa sürmektedir. Kemer hali hazırda Antalya ilinin ilçesi olduğundan dolayı iki bölge arasında herhangi bir uçuş gerçekleştirilmemektedir. İki bölge arası ulaşım 55 dakika sürmektedir. Otobüsle Antalya ile Kemer arası 1 saat kadardır. İlçe terminalinde ise saat başı Kemer’e sefer düzenleyen minibüsler mevcuttur.

Kemer Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla ulaşım bu iki bölge arasındaki en uygun ulaşım alternatifidir. Çünkü Kemer ilçesi Antalya’ya bağlıdır ve ulaşım yönünden kolay bir güzergâha sahiptir. Öyle ki kişisel araçla seyahat kısa yollu mesafeler için konfor ve hız yönünden vazgeçilmez bir seçenektir. Kemer Antalya arası arabayla D400 karayolu üzerinden 55 dakika kadar sürmektedir.

Kemer Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs seyahati, iki bölge arasındaki yolculuk için araçtan sonra tercih edebileceğimiz bir diğer seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Antalya ile Kemer arası yolculuk süresi 1 saat kadardır. Otobüs seçeneğinden bağımsız olarak iki bölge arasında seyahat imkânı sunan ilçe minibüsleri ve özel taksiler de mevcuttur. Hangi ulaşım alternatifini tercih edeceğiniz tamamen tercihinize kalmıştır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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