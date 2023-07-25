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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi! Antalya Kemer'de orman yangını

        Antalya Kemer'de orman yangını

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürerken, Antalya'nın Kemer ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:27
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        Antalya'da orman yangını
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı Haberi Görüntüle

        YANGIN NEDENİYLE KAPANAN KEMER YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

        Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, yangına karadan etkin bir müdahale yapıldığını anlattı. Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere tüm yetkililerin bölgede olduğunu dile getiren Çam, "Yangın yerleşim bölgesine yakın değil ama biz yine tedbirleri alıyoruz. Riskli bölgeleri tespit ediyoruz, tedbirleri alıyoruz. Şu an için boşaltılan bir yer yok." dedi.

        Manisa'daki orman yangınına müdahale sürüyor
        Manisa'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Değirmendere Mahallesi'nde başlayan yangının ormanlık alanda ilerlediğini söyledi. Gece görev yapabilecek uçakların olmaması nedeniyle havadan müdahale yapılmadığını belirten Topaloğlu, "Orman Bölge Müdürlüğünün, belediyenin tüm araçları burada, TOMA'lar da geliyor ancak bölgeye karadan ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Yol olmadığı için araçlar ormanlık alana giremiyor." diye konuştu.

        #Son dakika haberler
        #KEMER
        #Antalya
        #orman yangını
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