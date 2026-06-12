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        Haberler Gündem Güvenlik Antalya’da “Altunlar” Operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı

        Antalya’da “Altunlar” Operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı

        Antalya'da "Altunlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 91 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, nakit para, çek, senet, POS cihazları ve uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        Antalya'da "Altunlar" Operasyonu

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde “Altunlar” olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

        SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde organize suç gruplarının faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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        Yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya genelinde “Altunlar” olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun’un yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün deşifre edilmesi amacıyla soruşturma yürütüldü.

        ÇOK SAYIDA SUÇTAN TESPİT YAPILDI

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin; silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, nitelikli yağma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, tefecilik, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ile 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarına karıştıklarına ilişkin tespitler yapıldı.

        91 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt faaliyetleri kapsamında suça karıştığı belirlenen toplam 91 şüpheliden 22’sinin farklı suçlardan tutuklu olduğu tespit edildi. Kalan 69 şüphelinin yakalanması amacıyla 12 Haziran 2026 günü saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        63 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyon kapsamında 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        SİLAH, PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 tüfek, 199 tabanca fişeği, 28 av tüfeği kartuşu, 12 POS cihazı, 240 bin TL, 1.100 dolar, 250 avro, 100 pound ve 100 sterlin nakit para ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 6 çek, 2 senet, 2 satış sözleşmesi, 1 sahte basın kartı, 1 kılıç, 1 pala, 2 balta, 1 muşta ve 3,29 gram kokain maddesi bulundu.

        200 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında şüphelilere ait cep telefonlarına da el konuldu. Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen araç, gayrimenkul ve banka hesapları dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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        #Antalya
        #Altunlar Operasyonu
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