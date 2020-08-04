İHA

Olay saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdaki çöp konteynerinin kenarına bırakılmış valizi görenler durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Trafik ekipleri caddeyi araç ve yaya geçişlerine kapatarak önlem aldı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayda, güvenlik şeridini ihlal eden vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizin içerisinde ise bir adet kullanılmış maske ve atık poşetler çıktı.

Valiz belediye temizlik personeli tarafından alınırken, kapatılan trafik tekrar açıldı.