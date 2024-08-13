Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü.

"HER ŞEY ÇANTAMDAYDI, PARASIZ KALDIK"

Misafir olarak Antalya'dan gelip otele yerleştiklerini ifade eden Nazire Akkaya, "Biz Antalya'dan geldik misafir olarak .Otele yerleştik. Beş gündür buradayız, 6. gün gitmeye karar verdik. Otelden eşyalarımızı getirdik, bagajımıza yerleştirirken, kızımın telefonu ve benim çantam aracın içerisinde ön taraftaydı. Biz eşyalarımızı bagaja yerleştirirken, o sırada hırsız gelip aracın ön kapısını açarak çocuğumun telefonunu ve içerisinde özel eşyalarımız olan çantamızı alıyor. Çocuklarla beraber çay içmeye parka doğru yöneldik. Çocuk telefonun ve çantanın olmadığını fark etti. Biz de polisi aradık, polis ekibi geldi, gelen ekipler baktılar. Daha sonra biz karşı taraftaki güvenlik kameraları için esnafa sorduk, daha sonra kameraları inceledik. Hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarından fark ettik. Çantamda ehliyetim, kimliğim, özel eşyalarım, kızımın telefonu ve tüm kredi kartlarım gitti. Şu an parasızız burada, hemen hemen 100 bin lira değerindeydiler" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.