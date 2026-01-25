Habertürk
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU - Gençlerbirliği Haberleri

        Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Dario Saric ve Van de Streek'in golleriyle 1-0'dan geri dönerek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretini bitiren Antalyaspor, puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:53
        Antalyaspor, galibiyet hasretine son verdi!
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.

        Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 26'da Dario Saric ve 63. dakikada Van de Streek atarken, konuk ekibin tek golünü ise 13. dakikada Sekou Keita kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra galibiyete ulaşan Antalyaspor, puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1’inci dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Niang’ın, Antalyaspor kalecisi Julian’ın müdahalesiyle yerde kalmasına maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Reşat Onur Coşkunses, penaltıyı iptal ederek, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Niang’a sarı kart gösterdi.

        11’inci dakikada ceza alanı dışında topu önüne alan Safuri’nin sert şutu üstten auta çıktı.

        13’üncü dakikada Metehan’ın pasında topu alan Tongya’nın vuruşunda ceza alanı içerisinde Koita ayak koydu. Koita’nın topuğuyla yaptığı vuruş yükselerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

        26’ncı dakikada sol kanattan Samet Karakoç’un altı pas içerisine ortasına yükselen Saric’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-1.

        31’inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu’nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan’ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        63’üncü dakikada Ballet, orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdıktan sonra sol kanatta bulunan Samet Karakoç’a verdi. Samet Karakoç, topu düzelttikten sonra altı pas içerisi arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Van de Streek, topu ağlara gönderdi: 2-1.

        73’üncü dakikada Van de Streek’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ballet’in sol ayağıyla sert vuruşu üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisine çarparak oyun alanına geri döndü.

        Mücadele 2-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

        HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

        HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian-Bünyamin Balcı(Dk. 64 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin, Paal, Soner, Safuri, Saric(Dk. 76 Ceesay), Storm(Dk. 46 Ballet), Samet Karakoç(Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek(Dk. 90+3 Bahadır Öztürk).

        GENÇLERBİRLİĞİ: Velho-Pereira, Goutas, Zuzek(Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru(Dk 87 Samed Onur), Tongya(Dk. 78 Varesanovic), Metehan(Dk. 87 Dilhan Demir), Koita, Niang.

        SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Van de Streek (Antalyaspor), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)

        GOLLER: Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Antalyaspor), Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği)

        Pendik'te aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis

        Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. (DHA) 

