Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.

Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 26'da Dario Saric ve 63. dakikada Van de Streek atarken, konuk ekibin tek golünü ise 13. dakikada Sekou Keita kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra galibiyete ulaşan Antalyaspor, puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR 1’inci dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Niang’ın, Antalyaspor kalecisi Julian’ın müdahalesiyle yerde kalmasına maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Reşat Onur Coşkunses, penaltıyı iptal ederek, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Niang’a sarı kart gösterdi. 11’inci dakikada ceza alanı dışında topu önüne alan Safuri’nin sert şutu üstten auta çıktı. 13’üncü dakikada Metehan’ın pasında topu alan Tongya’nın vuruşunda ceza alanı içerisinde Koita ayak koydu. Koita’nın topuğuyla yaptığı vuruş yükselerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 26’ncı dakikada sol kanattan Samet Karakoç’un altı pas içerisine ortasına yükselen Saric’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-1. 31’inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu’nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan’ın vuruşunu kaleci kornere çeldi. 63’üncü dakikada Ballet, orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdıktan sonra sol kanatta bulunan Samet Karakoç’a verdi. Samet Karakoç, topu düzelttikten sonra altı pas içerisi arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Van de Streek, topu ağlara gönderdi: 2-1. 73’üncü dakikada Van de Streek’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ballet’in sol ayağıyla sert vuruşu üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisine çarparak oyun alanına geri döndü. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.