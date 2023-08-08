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        Haberler Futbol Süper Lig Antalyaspor Antalyaspor Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı - Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı

        FTA Antalyaspor, hücum bölgesini deneyimli futbolcu Britt Assombalonga ile güçlendirdi. Golcü futbolcu, kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:31
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        Assombalonga Antalyaspor'da
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        Britt Assombalonga, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Aytaç Altay katıldı. Altay, yaptığı konuşmada, “Bu sezonki altıncı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Daha önce İngiltere Championship’te uzun süre forma giyen, son 2 sezonun 1 buçuk sezonunu Adana Demirspor’da geçiren ve son olarak yine İngiltere’nin Watford kulübünde mücadele eden deneyimli bir oyuncu ile anlaştık. Başkanımızın, yönetimimizin, teknik ekibimizin ve scoutlarımızın ısrarla istediği oyunculardan biriydi. 1+1 yıl aramızda olacak. Hem Britt hem de Antalyaspor için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        Stoper ve orta sahaya bir transfer yapacaklarını aktaran Aytaç Altay, "İki transfer daha yapıp transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Bu sezon her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık. Gençlerle de takımı destekledik. 15 Eylül’e kadar fırsat transferi çıkarsa tabi ki yapabiliriz. Sinan Gümüş, Antalyaspor'un futbolcusu, 1 yıllık daha sözleşmesi var. Takımdan ayrılması için görüştük. Menajeriyle birlikte birkaç takımla görüşüyor" bilgisini verdi.

        Assombalonga: “Şükürler olsun Antalya’dayım”

        Son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford forması giyen Britt Assombalonga ise Antalyaspor ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan 30 yaşındaki Assombalonga, “Tanrıya şükürler olsun bu transfer gerçekleşti. Bu sezon takımın her bir parçasıyla birlikte olup savaşacağız. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

        Daha önce Antalyaspor'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya Assombalonga, "Hayatta her zaman durumlar değişebiliyor. Hayat farklı yerlere götürebiliyor. Farklı kararlar verebiliyorsunuz. Şu an 2023'teyiz ve buradayım" diye cevap verdi.

        İmza töreni Britt Assombalonga’nın yeni formasıyla basın mensuplarına poz vermesiyle sona erdi.

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