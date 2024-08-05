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        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'a talip oldu. Öte yandan siyah-beyazlılar, Bünyamin Balcı transferi için Akdeniz ekibine henüz dönüş yapmadı

        Giriş: 05.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:54
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        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'a talip oldu.

        Akdeniz ekibi, 2022-23 sezonunda da kiralık olarak forma giyen Emrecan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

        BÜNYAMİN VE ONUR İÇİN BEKLEYİŞ!

        Diğer yandan Başakşehir ile anlaşmaya varan Onur Bulut'un yerine Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı gündeme alan Beşiktaş, kırmızı-beyazlıların verdiği yanıta henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı.

        Onur Bulut ve Başakşehir'in de transfere dair bekleyişi sürerken iki transferin durumu da kısa süre içinde netlik kazanacak.

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