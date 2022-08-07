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STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.
Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak. Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.
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