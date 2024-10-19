Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi takımın son durumu ve kadro seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli takımlarından dönen oyuncular ve kadroda yer almayan oyuncularla ilgili konuşan Buruk, "En uzakta olan Davinson da son antrenmana çıktı. O da başlayacak. Sakatlıkları olan Osimhen, Ziyech bu süre içerisinde hazırlandı. Barış sakatlanmıştı, dün son antrenmana çıktı ve bugün kadroda. Kerem Demirbay'ın hastalığı var, getirmedik. Zor olan kararlardan biri olarak Jelert ve Yusuf Demir'i dışarıda bıraktık, kural gereği. Bu bizi zorluyor, zor bir karar. Bu oyuncular değişecek, bazen doğaçlama oluyor ama bazen seçiyorsunuz. Mental olarak iyi durumdayız. Oyuncularımızın milli takımdan dönüşlerinden olumlu yanıtlar aldık. Futbol oynamaya açız." dedi.