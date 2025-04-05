Antalyaspor - Samsunspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor, 30. haftada ağırladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Soner Dikmen ve Gaich kaydetti. Samsun'un tek golü Zeki Yavru'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, evinde Samsunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 45'te Soner Dikmen ve 84'te Adolfo Gaich kaydetti.
Karadeniz ekibinin tek golü 52. dakikada Zeki Yavru'dan geldi.
Ligde tehlikeli bölgede yer alan Antalyaspor, bu sonuçla puanını 39'a yükseltip düşme hattıyla arasındaki farkı 8 puana çıkardı.
Üst üste 2. mağlubiyetini alan 3. sıradaki Samsunspor ise 51 puanda kaldı.