STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu
TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin
Ligde 39 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışıyor.
27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
SON DEPLASMANDA YENİLGİSİNİ 411 GÜN ÖNCE YAŞADI
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
YORUMLAR