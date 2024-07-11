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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ante Rebic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor - Beşiktaş Haberleri

        Ante Rebic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor

        Ante Rebic ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, 30 yaşınadaki Hırvat oyuncu için teklif bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:47
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        Beşiktaş yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Ante Rebic ile yollarını ayırmak istiyor. 2023-2024 sezonunda Milan'dan bedelsiz olarak takıma katılan oyuncu Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un planları arasında yer almıyor.

        Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle çok eleştirilen Hırvat forvetten kendisine takım bulunması istenmişti.

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        AYRILMAK İSTEMİYOR

        Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu takımdan ayrılmak istemiyor. Siyah-beyazlı kulüpte yıllık 2.5 milyon euro kazanan Rebic, maaşından dolayı transfere sıcak bakmıyor.

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        TEKLİF GELMİYOR

        Beşiktaş, hem yabancı kontenjanı hem de maaşı yüzünden takımdan göndermek istediği Ante Rebic için istediği teklifleri alamıyor. Siyah-beyazlılarda danışmanlığa getirilen Brad Friedel'ın da bu transfer için görüşmeler yaptığı belirtildi.

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        HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

        Beşiktaş forması altında 23 maça çıkan Hırvat forvet, istenilen performansı sergileyemedi. Rebic, bu maçlarda 1 gol atıp 5 asist yaptı.

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