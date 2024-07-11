Ante Rebic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor
Ante Rebic ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, 30 yaşınadaki Hırvat oyuncu için teklif bekliyor
Beşiktaş yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Ante Rebic ile yollarını ayırmak istiyor. 2023-2024 sezonunda Milan'dan bedelsiz olarak takıma katılan oyuncu Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un planları arasında yer almıyor.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle çok eleştirilen Hırvat forvetten kendisine takım bulunması istenmişti.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu takımdan ayrılmak istemiyor. Siyah-beyazlı kulüpte yıllık 2.5 milyon euro kazanan Rebic, maaşından dolayı transfere sıcak bakmıyor.
TEKLİF GELMİYOR
Beşiktaş, hem yabancı kontenjanı hem de maaşı yüzünden takımdan göndermek istediği Ante Rebic için istediği teklifleri alamıyor. Siyah-beyazlılarda danışmanlığa getirilen Brad Friedel'ın da bu transfer için görüşmeler yaptığı belirtildi.