Ante Rebic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor

TEKLİF GELMİYOR

Beşiktaş, hem yabancı kontenjanı hem de maaşı yüzünden takımdan göndermek istediği Ante Rebic için istediği teklifleri alamıyor. Siyah-beyazlılarda danışmanlığa getirilen Brad Friedel'ın da bu transfer için görüşmeler yaptığı belirtildi.