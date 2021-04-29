Babasının mezarına gidip, şiir okudu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bu yıl pandemi koşullarında düzenlenen 93'üncü Oscar Ödülleri töreni (Akademi Ödülleri) bazı açılardan unutulmazlar arasına girdi. Gecede ödüllerin tarihine geçecek bir değil birkaç tane gelişme yaşandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı, sosyal mesafeli Oscar ödül töreni 9.85 milyon izleyiciyle tarih en kötü reytingini aldı.

İKİNCİ OSCAR ÖDÜLÜNÜ ALDI

Tarihe geçecek gelişmelerden bir diğeri de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü açıklandığında gerçekleşti. Geçen yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanacağını hesaplayan ve duygusal bir finalle reyting almayı düşünen yapımcıların hayali, ödülü Anthony Hopkins'in almasıyla suya düştü. Hopkins ödülü almak için törene bile katılmazken, yayın apar topar kesildi.

83 yaşında En İyi Erkek Oyuncu dalında ikinci Oscar'ını alan Anthony Hopkins, bu ödülü kazanan en yaşlı erkek oyuncu olarak tarihe geçti. Ondan önce bu unvan 82 yaşında Oscar kazanan Christopher Plummer'a aitti. Anthony Hopkins, daha önce 1992 yılında Kuzuların Sessizliği (Silence of Lamsbs ) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü almıştı.

BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Anthony Hopkins, yaşını gerekçe göstererek, ödülü almak için hazırlanan hiçbir stüdyoya gitmedi. Galler'de bulunan Hopkins, törene online olarak bağlanmak istediyse de bu, ödül komitesi tarafından reddedildi.

Hopkins, ödülü kazandığı gecenin ertesi günü bir video çekti ve sosyal medya sayfasından paylaştı. Orada bir teşekkür konuşması yapan ünlü oyuncu, 44 yaşında hayata veda eden ve En İyi Erkek Oyuncu dalında da adaylar arasında bulunan Boseman'ı da andı.

Anthony Hopkins, aynı gün bir başka video daha paylaştı. Usta oyuncu, bu kez babası Robert Hopkins'in mezarı başındaydı. Hopkins, "Richard Hopkins, benim sevgili babam sonsuz bir huzur içinde uyuyor" mesajını yazdığı paylaşımında bir de şair Dylan Thomas'ın 'Do Not Go Gentle Into That Good Night' (Gitme O Güzel Geceye Usulca) adlı şiirini okudu.

İŞTE O ŞİİR

"Gitme o güzel geceye usulca

İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında;

Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında.

Akıllı adamlar, bilmelerine rağmen karanlığa gömüleceklerini sonlarında,

Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar

Gitmezler o güzel geceye usulca.

İyi insanlar, son defa ellerini sallarlar, öylesine ateşli bağırarak.

Faydasız işleri, yeşil bir koyda dans ediyor olabilir ama onlar da,

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.

Güneşi uçarken yakalamış olan vahşi insanlar,

Ve öğrenen, çok geç, yas tuttuklarını onun yolunda,

Gitmezler o güzel geceye usulca.

Kör gözlerin göktaşı gibi alevlenip ve şenlenmesini

Kör eden bir görme gücüyle gören ağır hasta adamlar da

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.

Ve sen, benim babam, hüzünlü tepede, orada

Yalvarırım, lanetle ve kutsa beni şimdi acımasız gözyaşlarınla.

Ama gitme o güzel geceye usulca.

Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında."