Anthony Hopkins hayatını kaleme alıyor

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People'a röportaj veren 86 yaşındaki usta aktör, otobiyografisini yazdığı süreci değerlendirdi. Hopkins, "Bu tuhaf bir süreç. Tek bir şeyle nasıl kutsanmış olduğumu fark ettim. Belki de bu benim beynimdir. Oldukça iyi bir hafızam var. Yılların içindeki ayların günlerini hatırlıyorum" dedi.