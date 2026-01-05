Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anthony Musaba'dan flaş sözler: Ülkedeki en büyük kulüp! - Fenerbahçe Haberleri

        Anthony Musaba'dan flaş sözler: Ülkedeki en büyük kulüp!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Hollandalı oyuncu, "Ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

        2

        FB TV'de yayımlanan Günün Röportajı adlı programda konuşan sarı-lacivertli oyuncu, bir hayalinin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım." dedi.

        3

        Sol kanatta oynamayı tercih ettiğini söyleyen Musaba, forma için mücadele edeceğini kaydederek, "Hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım. Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu." diye konuştu.

        4

        İki ayağını da verimli kullanmasıyla ilgili bir soruya Musaba, "Antrenman, antrenman ve antrenman. Maçlarda da bunu sürekli tekrar ettiğinizde artık otomatik bir hale geliyor. Bu da benim en önemli özelliklerimden biri. Bu yüzden sağda ya da solda oynamak benim için sorun değil. Çünkü iki ayağımı da kullanabiliyorum." şeklinde konuştu.

        5

        Şampiyonluk konusuna da değinen Fenerbahçeli oyuncu, "Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

        6

        Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmayı heyecanla beklediğinden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlıyım. Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

        7

        Musaba, Türkiye'ye ve Süper Lig'e kolay uyum sağlamasıyla ilgili olarak ise, şunları kaydetti:

        "Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar yirmi yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır, bazıları da 25. Yani inanır ve çok çalışırsan senin de zamanın gelir."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar