Anthony Musaba'dan flaş sözler: Ülkedeki en büyük kulüp!

Sol kanatta oynamayı tercih ettiğini söyleyen Musaba, forma için mücadele edeceğini kaydederek, "Hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım. Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu." diye konuştu.