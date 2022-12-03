Uygulamanın altın kuralı ise, nerede olursanız bir fotoğraf ve filtre kullanmadan yüklemek için iki dakika süre.

Kısacası, uygulama sizden filtresiz ve yapmacık pozlarla ‘ben merkezli’ fotoğrafla dolup taşmayan fotoğrafları istiyor. Gerçekliğe odaklanan uygulama, ayrıca ‘röntgenci’ olarak cihazın arkasına saklanan pasif aktif kullanıcıların uygulamayı kullanmasını teşvik ediyor.