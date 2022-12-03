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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

Yeni popüler sosyal medya platformu BeReal 53 milyon indirmeye ulaştıı! Anti-Instagram konsepti ile karşımıza çıkan BeReal, Instagram ve TikTok arasındaki rekabete girmeyi hedefliyor. BeReal, videolar, canlı yayınlar ve sahte gönderiler arasında bitmek bilmeyen mücadele arasında sıyırılmayı başarmış bir uygulama aslında. Uygulama farklı bir strateji ile piyasaya çıktı. Amaç paylaşımları en aza indirerek bir sosyal ağ oluşturmak. Uygulama ABD’de indirme listesinde şimdiden bir numaraya yerleşti. İşte, tüm dünyada popüler hale gelen ve 53 milyondan fazla indirilen BeReal’in kuralları…

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  • Anti-Instagram BeReal 53 milyon indirildi! Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

    Özellikle 1990’ların sonunda dünyaya gelen Z kuşağı tarafından tercih edilen uygulama ‘anlık, spontane fotoğraf’ özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yıl giderek popülerleşen uygulama telefonun ön ve arka kamerasını aynı anda kullanıldığında fotoğraf çekme özelliği sağlıyor.
  • Anti-Instagram BeReal 53 milyon indirildi! Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

    BEREAL NASIL ÇALIŞIYOR?

    Uygulamanın çalışma şekli oldukça basit. Uygulama size rastgele bir zamanda bildirim gönderiyor ve dilerseniz BeReal’i açarak cevap verebiliyorsunuz. Bu noktada telefonun hem arka hem de ön kamerası açılıyor ve iki fotoğraf çekiyorsunuz. İki fotoğrafta aynı anda yükleniyor. Eğer iki dakika içerisinde cevap vermez ve paylaşımda bulunmazsanız uygulama “gecikmiş” fotoğraflar olarak işaretliyor ve arkadaşlarınızın da görüntülerini göremiyorsunuz.
  • Anti-Instagram BeReal 53 milyon indirildi! Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

    Uygulamanın altın kuralı ise, nerede olursanız bir fotoğraf ve filtre kullanmadan yüklemek için iki dakika süre.

    Kısacası, uygulama sizden filtresiz ve yapmacık pozlarla ‘ben merkezli’ fotoğrafla dolup taşmayan fotoğrafları istiyor. Gerçekliğe odaklanan uygulama, ayrıca ‘röntgenci’ olarak cihazın arkasına saklanan pasif aktif kullanıcıların uygulamayı kullanmasını teşvik ediyor.
  • Anti-Instagram BeReal 53 milyon indirildi! Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

    53 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

    Uygulama anti-Instagram adında Fransa’da lanse edildi ve son haftalarda inanılmaz bir başarı elde etti 53 milyondan fazla abone sayısına ulaştı. BeReal’in ana sayfasında "Arkadaşlarınızın günlük yaşamlarında gerçekte kim olduğunu görmenin yeni ve benzersiz bir yolunu" bularak eğlenmek ve beğeni veya takipçi peşinde koşmayan bir sığınak olarak nitelendirildi.
  • Anti-Instagram BeReal 53 milyon indirildi! Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

    INSTAGRAM'DA BENZER BİR UYGULAMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

    Instagram’da geçtiğimiz günlerde öncelikle ‘notlar özelliği’ni duyurmuştu, şimdi ise BeReal’e benzer bir özellik üzerinde çalışıyor adı ise ‘Glimpse’.
  • Anti-Instagram BeReal 53 milyon indirildi! Instagram’a rakip gelen Anti-Instagram BeReal uygulaması nedir ve nasıl kullanılır?

    Glimpse özelliği tıpkı BeReal’daki gibi anlık olarak ön ve arka kamerayı aynı anda çalıştıracak. Ancak Instagram bu özelliği BeReal ilk çıktığı zamanlar IG Candid Challenge olarak denemişti ve benzerlik yüzünden tepki gördüğü için rafa kaldırmıştı.

    Üzerinde çalışılan Glimpse özelliğinin rafa kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

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