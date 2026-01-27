Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Antideprasan kilo aldırır mı? Antidepresan ilaç kullanmak kilo yapar mı?

        Antideprasan kilo aldırır mı? Antidepresan ilaç kullanmak kilo yapar mı?

        Antidepresan kullanımı söz konusu olduğunda, en sık sorulan ve çoğu zaman kulaktan dolma bilgilerle tartışılan başlıklardan biri kilo meselesi oluyor. İlaca başlamadan önce ya da tedavi sürecinde tartıya çıkan birçok kişi, yaşadığı değişimin gerçekten ilaçtan mı yoksa yaşam düzenindeki başka faktörlerden mi kaynaklandığını sorguluyor. İştah artışı, metabolizma hızı, ruh halindeki dalgalanmalar ve günlük alışkanlıkların bu süreçte nasıl rol oynadığı ise çoğu zaman netleşmiyor. İşte, Antidepresan kilo yapar mı, Antidepresan zayıflatır mı? sorularının merak edilen yanıtları.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:39
        Antideprasan kilo aldırır mı?
        Ruh sağlığı tedavilerinde önemli bir yere sahip olan antidepresanlar, etkileri kadar yan etkileriyle de gündeme geliyor. Özellikle kilo aldırıp aldırmadığı konusu, ilaca başlamayı düşünen ya da hali hazırda tedavi gören birçok kişinin aklını kurcalıyor. Bazı kullanıcılar kısa sürede kilo artışından söz ederken, bazıları hiçbir değişim yaşamadığını ifade ediyor. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor, her antidepresan aynı etkiyi mi gösteriyor, psikolojik iyileşme süreci bedensel değişimleri nasıl etkiliyor? Antidepresan kullanımı ve kilo ilişkisine dair en çok merak edilen sorularının yanıtlarını sizler için yazımızda derledik.

        ANTİDEPRESAN KİLO ALDIRIR MI?

        Antidepresanların kilo aldırıp aldırmadığı konusu, bu ilaçları kullanmayı düşünen ya da hâlihazırda kullanan pek çok kişi için en önemli soru başlıklarından biri. Ancak bu soruya tek kelimelik bir evet ya da hayır cevabı vermek mümkün değil. Çünkü antidepresanların kilo üzerindeki etkisi; ilacın etken maddesine, kullanım süresine, kişinin metabolik yapısına, yaşam tarzına ve ruhsal durumuna göre değişiklik gösterebilir.

        Bazı antidepresanlar iştah artışına neden olabilirken, bazıları iştah üzerinde belirgin bir etki yaratmaz. Hatta kimi kişilerde depresyonun baskılanmasıyla birlikte düzensiz yeme atakları azalır ve kilo kontrolü daha kolay hale gelebilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda, hareketsiz yaşam, duygusal yeme alışkanlıkları ve uyku düzenindeki değişiklikler kilo artışını tetikleyen asıl faktörler olarak öne çıkar. Bu nedenle kilo artışı çoğu zaman ilacın kendisinden çok, ilacın dolaylı etkileriyle ilişkilidir.

        ANTİDEPRESAN KAÇ KALORİ?

        Antidepresanların kalori değeri olduğu yönünde yaygın bir yanılgı bulunur. Oysa antidepresan ilaçların klasik anlamda bir kalori değeri yoktur. Yani bir besin ya da içecek gibi vücuda doğrudan enerji sağlamazlar. Kilo artışı, ilacın içerdiği kaloriden değil; vücutta oluşturduğu hormonal ve nörokimyasal değişimlerden kaynaklanır.

        Bazı antidepresanlar serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterler üzerinden iştah sinyallerini etkileyebilir. Bu durum özellikle karbonhidrat isteğinde artışa, gece yeme davranışına ya da porsiyon kontrolünün zorlaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla antidepresanların kilo ile ilişkisi, kalori hesabından ziyade davranışsal ve metabolik süreçlerle açıklanır.

        ANTİDEPRESAN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

        Antidepresan kullanımında en kritik noktalardan biri, dozun mutlaka hekim tarafından belirlenmesidir. Antidepresanlar kişiye özel planlanan ilaçlardır ve herkes için geçerli tek bir günlük kullanım miktarı yoktur. İlacın türü, tedavi edilen ruhsal durumun şiddeti, kişinin yaşı, kilosu, ek hastalıkları ve eş zamanlı kullandığı diğer ilaçlar doz planlamasında belirleyici olur.

        Bu ilaçların kendi kendine artırılması, azaltılması ya da bırakılması hem tedavinin etkinliğini düşürür hem de ciddi yan etkilere yol açabilir. Ayrıca bazı antidepresanlar sabah saatlerinde, bazıları ise akşam saatlerinde kullanıldığında daha iyi tolere edilir. Bu nedenle günlük kullanım miktarı kadar, kullanım zamanı da tedavinin önemli bir parçasıdır.

        ANTİDEPRESAN KİLO VERDİRİR Mİ?

        Antidepresanların kilo verdirici etkisi olduğu yönündeki iddialar da en az kilo aldırma tartışmaları kadar kafa karıştırıcıdır. Bazı antidepresan türleri, özellikle tedavinin ilk dönemlerinde iştah azalmasına ve buna bağlı olarak kilo kaybına yol açabilir. Ancak bu durum genellikle geçicidir ve her bireyde görülmez. Öte yandan depresyon döneminde duygusal yeme, aşırı atıştırma veya düzensiz beslenme alışkanlıkları olan kişilerde, ruh halinin dengelenmesiyle birlikte daha sağlıklı bir yeme düzeni oluşabilir. Bu da dolaylı olarak kilo kaybına katkı sağlayabilir. Yani kilo kaybı çoğu zaman ilacın doğrudan etkisinden çok, kişinin yaşam düzeninde oluşan olumlu değişimlerle ilişkilidir.

        ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Antidepresan kullanırken beslenme düzeni, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından büyük önem taşır. Öncelikle kan şekeri dalgalanmalarını azaltacak dengeli öğünler tercih edilmelidir. Uzun süre aç kalmak ya da hızlı sindirilen, şeker ağırlıklı besinlere yönelmek iştah kontrolünü zorlaştırabilir. Protein, lif ve sağlıklı yağlardan zengin bir beslenme planı hem tokluk hissini artırır hem de ilaçların neden olabileceği iştah değişimlerini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca bazı antidepresanlar mide hassasiyetine yol açabileceği için aşırı kafein, alkol ve çok yağlı yiyeceklerin sınırlandırılması önerilir. Su tüketimi, düzenli uyku ve hafif fiziksel aktivite de beslenme kadar bu sürecin tamamlayıcı parçalarıdır. Antidepresan tedavisi sadece bir ilaç süreci değil, bütüncül bir yaşam düzeni değişikliği olarak ele alındığında hem ruhsal iyilik hali hem de kilo dengesi çok daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilir. Ancak bu süreçlerin tamamı doktor kontrolünde yönetilmelidir.

