Antonis Remos'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü: Çok iyi bir oyuncu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da konser verecek olan Yunan şarkıcı Antonis Remos, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ile olan ilişkisinin çeyrek asrı devirdiğini belirten Remos, İstanbul'un kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti.

"İSTANBUL'UN MİSAFİRPERVERLİĞİ BENİ DERİNDEN ETKİLİYOR"

Şarkıcı, "Türkiye ile 25 yılı aşkın süredir bir ilişkim var. Burada hem unutulmaz konserler verdim hem de kalıcı dostluklar edindim. İstanbul'un misafirperverliği beni her zaman derinden etkiliyor. Daha önce butik mekânlarda sahne almıştım ancak bu kez çok daha geniş bir kitleyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi. Bazı eserlerini hem Türkçe hem de Yunanca seslendireceğini söyleyen Remos, müziğin birleştirici gücüne inandığını şu sözlerle ifade etti: Bizi birleştiren unsurları her zaman ön plana çıkarmaya gayret ediyorum. Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğu pekiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Sevgi ve saygı çerçevesinde, müzik aracılığıyla bu bağı çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız.

"ÇOK İYİ BİR KARAKTER"

Türk sanat dünyasını yakından takip ettiğini dile getiren Antonis Remos, Mustafa Sandal ve Fettah Can ile olan yakın dostluğuna değinirken, oyuncu Serenay Sarıkaya için "Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir karakter" yorumunda bulundu. Remos, geçmişte Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin projelerini de ilgiyle izlediğini sözlerine ekledi.

Remos ayrıca Türkiye'nin spor alanındaki başarılarını da es geçmedi. Şarkıcı, özellikle Ergin Ataman ve Fatih Terim gibi isimlerin kariyerlerini takdirle takip ettiğini belirterek, iki halkı birleştiren ortak değerlerin önemine dikkat çekti.