Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Anyma ‘ÆDEN’la İstanbul'a geliyor

        Anyma ‘ÆDEN’la İstanbul'a geliyor

        DJ Anyma, 2026 'ÆDEN' Global Tour kapsamında 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena sahnesinde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 14:06 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anyma 'ÆDEN'la İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elektronik müziğin sınırlarını sürükleyici görsel-işitsel deneyimlerle yeniden tanımlayan Anyma, merakla beklenen 2026 ‘ÆDEN’ Global Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. İtalyan–Amerikalı elektronik müzik prodüktörü ve DJ Anyma, 12 Eylül 2026 tarihinde Only You Live organizasyonuyla Ataköy Marina Arena sahnesinde olacak.

        Coachella 2026’daki headliner performansıyla yeni canlı şovunu ilk kez tanıtan Anyma, bu konserle Türkiye’ye bugüne kadarki en kapsamlı ve sinematik canlı setlerinden biriyle dönüyor. ÆDEN, bir konser olmanın ötesinde; müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve anlatının bir araya geldiği, tamamen sürükleyici bir deneyim sunuyor.

        TEKNOLOJİ, İNSANLIK VE DUYGU ARASINDA BİR MÜZİK EVRENİ

        Anyma, çağdaş elektronik müzik sahnesinde kendini yalnızca bir DJ ya da prodüktör olarak değil, aynı zamanda bütüncül bir sanat evreni tasarımcısı olarak konumlandırıyor. Canlı performanslarını tanımlayan hiper-gerçekçi görseller ve sinematik anlatım dili, müziğini kulüp sınırlarının ötesine taşıyarak çağdaş sanat alanına yaklaştırıyor.

        Minimal ve progresif elektronik öğeleri bir araya getiren Anyma’nın müziği; duygu ve atmosfer temalarıyla şekilleniyor ve dinleyiciyi yalnızca dans etmeye değil, güçlü ve dönüştürücü bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tüyler ürperten görüntü iki kadının bedenini aynı valizle taşıdılar

        Tüyler ürperten görüntü iki kadının bedenini aynı valizle taşıdılar.

        #Anyma
        #Ataköy Marina Arena
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?