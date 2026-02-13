Anyma ‘ÆDEN’la İstanbul'a geliyor

Elektronik müziğin sınırlarını sürükleyici görsel-işitsel deneyimlerle yeniden tanımlayan Anyma, merakla beklenen 2026 ‘ÆDEN’ Global Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. İtalyan–Amerikalı elektronik müzik prodüktörü ve DJ Anyma, 12 Eylül 2026 tarihinde Only You Live organizasyonuyla Ataköy Marina Arena sahnesinde olacak.

Coachella 2026’daki headliner performansıyla yeni canlı şovunu ilk kez tanıtan Anyma, bu konserle Türkiye’ye bugüne kadarki en kapsamlı ve sinematik canlı setlerinden biriyle dönüyor. ÆDEN, bir konser olmanın ötesinde; müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve anlatının bir araya geldiği, tamamen sürükleyici bir deneyim sunuyor.

TEKNOLOJİ, İNSANLIK VE DUYGU ARASINDA BİR MÜZİK EVRENİ

Anyma, çağdaş elektronik müzik sahnesinde kendini yalnızca bir DJ ya da prodüktör olarak değil, aynı zamanda bütüncül bir sanat evreni tasarımcısı olarak konumlandırıyor. Canlı performanslarını tanımlayan hiper-gerçekçi görseller ve sinematik anlatım dili, müziğini kulüp sınırlarının ötesine taşıyarak çağdaş sanat alanına yaklaştırıyor.

Minimal ve progresif elektronik öğeleri bir araya getiren Anyma’nın müziği; duygu ve atmosfer temalarıyla şekilleniyor ve dinleyiciyi yalnızca dans etmeye değil, güçlü ve dönüştürücü bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.