AÖF 2026 Bahar Dönemi final sınavı takvimi: AÖF final sınavı ne zaman? AÖF final sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için final dönemi yaklaşırken, sınav giriş yerleri de merak konusu haline geldi. Lisans ve ön lisans programlarında uzaktan eğitim gören adaylar, bahar dönemi dönem sonu sınavlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Peki AÖF final sınavı ne zaman? AÖF final sınav yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Bahar dönemi final (dönem sonu) sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yaz okulu kapsamında yapılacak sınav ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
AÖF FİNAL SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarına ait sınav giriş belgelerini erişime açtı.
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapan adaylar, “Sınav İşlemleri” bölümünden belgelerini kolayca görüntüleyip çıktı alabiliyor.