        Haberler Bilgi Gündem AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 21:24 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler, değerlendirme sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Sınav sonuçları ilan edildiğinde adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sistemi üzerinden giriş yaparak not bilgilerine ulaşabilecek. Peki AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarının, uygulanan sınavların ardından genellikle yaklaşık 15 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

        AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

        Değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından final sınav sonuçları, öğrencilerin erişimine AÖF çevrim içi sistem üzerinden açılacak.

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Akademik takvime göre tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yaz okuluna katılan öğrenciler için dönemin son değerlendirme aşaması olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Heyecan sürüyor!
