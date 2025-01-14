AÖF final sınav tarihleri 2025: Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF final sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav giriş belgesi yayımlandı. İşte AÖF final sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi yayımlandı. 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2025 AÖF final sınav tarihleri
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.
Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.