AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 Anadolu AÖF final sınav tarihi ve oturum bilgisi

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.

AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.