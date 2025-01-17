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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 Anadolu AÖF final sınav tarihi ve oturum bilgisi

        AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 Anadolu AÖF final sınav tarihi ve oturum bilgisi

        Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri belli oldu. AÖF final sınavı giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi çıktı olarak alabilirsiniz. Üniversiteyi dışardan bitirmeye çalışanlar AÖF sınavlarına katılım gösteriyor. Peki AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2025 Anadolu AÖF final sınav tarihi ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:16
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        AÖF final sınav tarihi açıklandı. i Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025 AÖF sınavları bu hafta sonu yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınavlarına kısa süre kala oturum hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte AÖF final sınavı detayları

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        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

        Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

        Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.

        AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.

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        AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

        Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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