AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
2025-2026 AÖF bahar dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasıyla birlikte öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. AÖF sonuçları gündemdeki yerini korurken, Anadolu Üniversitesi'nin sonuç açıklama süreci ve erişim ekranına ilişkin bilgiler de yakından takip ediliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte AÖF sınav sonuçlarına dair tüm gelişmeler…
2025-2026 AÖF bahar dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınav sürecinin sona ermesinin ardından gözler “AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna çevrildi. Anadolu Üniversitesi’nin sonuçları duyurma takvimine ilişkin beklentiler ve sonuç sorgulama ekranına dair ayrıntılar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte AÖF final sonuçlarına ilişkin tüm gelişmeler ve merak edilen detaylar haberimizde…
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarını çoğunlukla sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 15 gün içinde erişime açılıyor.
9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlar dikkate alındığında, 2026 AÖF bahar dönemi final sonuçlarının 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını şu adımları takip ederek sorgulayabilecek:
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu (aosogrenci.anadolu.edu.tr) adresine gidin.
T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın (E-Devlet seçeneği de mevcuttur).
Panelde yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak notlarınızı görüntüleyin.