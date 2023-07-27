AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Ders seçimi üç aşamadan oluşurken, kayıt işlemleri 'aof.anadolu.edu.tr' adresinden, Öğrenci Otomasyonu bağlantısı üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılabilecek. İşte 2023 Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. YKS sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanırken, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniverstiesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri...
2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHİ
- İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi