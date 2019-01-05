AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. AÖF sınav yerleri sorgulamak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sayfasında güz dönemi final sınavı bölümününde sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Peki, AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta olacak? Öte yandan bedelli askerlik yapan öğrenciler sınavlar hakkında bilgiye de AÖF destek sayfasından talep göndermeleri gerekecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ (DÖNEM SONU SINAV YERİ)

AÖF sınav giriş belgesini almak için https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden Öğrenci Girişi kategorisinde TC Kimlik numarası ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabileceksiniz. Daha sonra Sınav İşlemleri kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesinden sınav giriş yerinizi görüntüleyebileceksiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR AÖF SINAVINA GİREBİLECEK Mİ?

Bedelli askerlik yapan AÖF öğrencileri, ilgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi final sınavları 12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavlar iki oturum şeklinde uygulanacaktır.

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