Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri için geri sayım sürüyor. Üç oturum şeklinde uygulanacak vizeler öncesinde, sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Öğrencilere, her ders için 20 soru sorulurken, her ders için 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF güz dönemi sınavlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek bina, salon, sıra numarası, AÖF sınav tarihi ve saati gibi bilgiler netlik kazandı. AÖF güz dönemi vizeleri için sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte AÖF sınav tarihi...

        2

        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak.

        AÖF sınavları saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılacak.

        3

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

        Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.

        Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

        5

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"