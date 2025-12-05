AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri için geri sayım sürüyor. Üç oturum şeklinde uygulanacak vizeler öncesinde, sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Öğrencilere, her ders için 20 soru sorulurken, her ders için 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF güz dönemi sınavlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek bina, salon, sıra numarası, AÖF sınav tarihi ve saati gibi bilgiler netlik kazandı. AÖF güz dönemi vizeleri için sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte AÖF sınav tarihi...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak.
AÖF sınavları saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak