AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hafta başında açıklanan AÖF final sınavı soru ve cevapları, öğrencilerin puanlarını tahmin etmeleri için önemli. Öğrencilerin merak ettiği diğer konu ise AÖF ikinci dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı. AÖF sonuçlarına dair detaylar ve AÖF akademik takvimi haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 FİNAL

AÖF final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklama yapılmadı, ancak sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

BAHAR DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 11 Şubat 2019 Pazartesi

22 Şubat 2019 Cuma 22 Şubat 2019 Cuma 12 Gün

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF sınav soruları ve cevapları, eKampüs sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şifreleri ile eKampüs'e girip haftasonu ter döktükleri sınavdaki soruları ve doğru cevapları görüntüleyebiliyor.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakültes sisteminden eksrta artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir.

Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir.