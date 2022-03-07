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SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihleri **** Açıklama Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021 11 Ekim'den itibaren 7 hafta Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 29 Kasım'dan itibaren 6 hafta Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 18 Şubat'tan itibaren 6 hafta Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 04 Nisan'dan itibaren 7 hafta Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 27 Haziran'dan itibaren 7 hafta
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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